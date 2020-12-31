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30 декабря в полицию обратился староста села Прибугское Витовского района с сообщением о том, что на их сельском кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба полиции Николаевщины.

Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечения их к ответственности.

Следователями Витовского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Сейчас следственные действия продолжаются.
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