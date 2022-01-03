В Николаевской области полицейские задержали женщину, которая смертельно ранила знакомого в местном доме культуры.

30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около 06:00 По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские доставили злоумышленницу в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Позже в полиции добавили, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший на улицу. Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила.

На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщине сообщили о подозрении.

«Впрочем, расследование продолжается, поэтому, если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события», - заявили в полиции.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели. Также полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Сообщение полиции вызвало волну критики в Facebook – пользователи указывают, что женщина защищалась.