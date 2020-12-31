С 1 января 2021 года 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что в 2020 году было заключено Соглашение о свободной торговле с Великобританией, которое вступит в силу 1 января.

В частности, документ предоставит свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции, а с 2023 для Украины будут либерализованы еще 2%.

Ожидается, что соглашение значительно улучшит баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Соединенным Королевством, обеспечит убедительные возможности для бизнеса, выгодное сотрудничество с украинскими партнерами.

В Минэкономики напомнили, что проводится подготовка к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Кроме того, Украина расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции «ПанЕвроМед».

Среди других результатов международного сотрудничества - активизация работы по «промышленному безвизу», что предоставит дополнительные торговые преференции для украинских экспортеров, и признание украинской системы сертификации семян странами ЕС, что позволит Украине полноправно участвовать в международной торговле семенами.

«Это шаг к признанию того, что украинская аграрная продукция будет и в дальнейшем расширять свое присутствие на европейском рынке», - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии было подписано 8 октября в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

16 декабря соглашение ратифицировала Верховная Рада.