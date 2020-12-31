В четверг утром в Хорватии в районе городов Петрыня, Глина и Сисак было зафиксировано несколько новых подземных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 3,7. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Večernji list.

Эпицентр толчков находился возле Петрыни, самые сильные ощущались в 4:43.

Сегодняшние землетрясения значительно слабее, чем те, которые произошли в этом районе центральной Хорватии в течение последних трех дней.

Как известно, сейсмологическая ситуация в Хорватии с 28 декабря очень нестабильна.

Ежедневно в районе городов Петрыня и Сисак фиксируются подземные толчки разной силы.