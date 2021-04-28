Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух действующих должностных лиц руководящего состава центрального органа управления Национальной полиции Украины и одного бывшего милиционера – бывших сотрудников Департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, подозреваемые, с целью препятствования массовым протестам, которые проходили в январе-феврале 2014 года в центральной части Киева, в нарушение Закона Украины «О милиции», разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров, которые предоставляли возможность правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты производства РФ.

Незаконную поставку в Украину более 13 тыс. таких спецсредств обеспечило экс-руководство МВД Украины.

В дальнейшем сотрудники Департамента общественной безопасности МВД составили ряд служебных документов, на основании которых гранаты российского производства были выданы личному составу работников органов внутренних дел и применены ими 18 и 19 февраля 2014 к митингующим в Киеве.

В результате таких действий тогда пострадали 86 человек. В частности, тяжкие телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Также подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля и временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельным местностям и объектам по решению руководителя органа внутренних дел.

Кроме этого, один из правоохранителей подозревается в пособничестве в предоставлении 45 млн гривен неправомерной выгоды в виде поощрений и премий от руководства Министерства внутренних дел Украины работникам спецподразделения «Беркут» за их активное участие в препятствовании акциям протеста.