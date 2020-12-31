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Мэр столицы, глава городской госадминистрации Виталий Кличко будет иметь 12 заместителей.

Соответствующее распоряжение № 890 «О количестве должностей заместителей председателя КГГА» от 29 декабря обнародовано на официальном сайте КГГА.

Теперь у Кличко есть два первых заместителя: первый заместитель председателя КГГА (сейчас временно отстраненный от исполнения обязанностей в связи с расследованием правоохранительными органами дела о взяточничестве Николай Поворозник) и первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий (8 декабря Киевсовет согласовал на эту должность кандидатуру Алексея Кулебы).

Кроме этого, теперь у Кличко есть пять заместителей председателя КГГА (Петр Пантелеев, Вячеслав Непоп, Александр Густелев, Валентин Мондриевский, Анна Старостенко) и еще пять заместителей по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий (8 декабря Киевсовет согласовал на эти должности кандидатуры Константина Усова, Елены Говоровой и Владимира Прокопива).

В то же время остаются заместителями председателя КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий ранее назначенные по согласованию с Киевсоветом Марина Хонда и Александр Харченко. Кандидатура Хонды была согласована 15 ноября 2018 года, Харченко - 23 июля 2020 года.



 
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