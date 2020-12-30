Конституционный суд Украины намерен провести специальное пленарное заседание в связи с решение президента об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

В суде заявили, что Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», а президент Зеленский - немедленно отменить свой указ о его отстранении.

Представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий после отстранения не имеет полномочий на созыв специального заседания КСУ.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».

Сегодня на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения. ВАКС удовлетворил заявление прокурора.

В Украине по состоянию на 30 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего на территории страны циркулирует 5 видов COVID-19.

В Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года, заявил министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами. Правительство страны поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета.

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.

Отмена льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и установление единого тарифа на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39%, заявили в НБУ.

Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом в США.