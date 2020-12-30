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Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом в США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины», - отметил он.

Отвечая на вопрос, когда в Украину приедет новый американский посол, Енин сказал: «Мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства Украинского и Американского государств. Определенным образом нас сдерживает эпидемическая ситуация, существуют определенные бюрократические процедуры, которые должны быть должным образом завершены».

В то же время, по его словам, «те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией».

 «Мы с нетерпением ожидаем приезда в Украину нового американского посла и уверены, что он будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия у новой американской администрации», - добавил чиновник.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил на рассмотрение Президента кандидатуру нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой, исходя из принципа ротации руководителей иностранных дипучреждений. Он отметил, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и в МВФ.
ForUm

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