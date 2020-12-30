Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокурора об отзыве ходатайства о взятии под стражу заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Такое решение принял судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин, сообщает УНИАН.

«Заявление прокурора удовлетворить, вернуть ходатайство о заключении под стражу Татарова прокурору», - говорится в постановлении.

Постановление обжалованию не подлежит.

Сегодня на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

Как сообщал ForUm, 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

Из-за этого высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения Татарову.

НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.