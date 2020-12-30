После подписания президентом Владимиром Зеленским указа № 607/2020 от 29 декабря, которым председатель Конституционного муда Украины Александр Тупицкий был отстранен от должности и выполнения обязанностей сроком на два месяца, судья не имеет полномочий на созыв специального заседания КСУ.

Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Со вчерашнего дня Александр Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его председателя, а следовательно, и созвать специальное заседание», - заявил представитель президента в КСУ, комментируя так называемые официальные заявления, размещенные на сайте суда после обнародования указа.

«По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно председателем КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного Суда», - отметил Вениславский.

Он также констатировал: «Отстранение Тупицкого от должности судьи – это фактически вынужденный шаг, сделанный президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела».

«Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ», - сказал представитель Зеленского в КСУ.

Шаг, сделанный в этом случае президентом в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей, подчеркнул Вениславский.

«Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ​​ответственную, как судья КСУ, и тем более – председатель Конституционного суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы оно не препятствовало своими действиями органам досудебного расследования», - акцентировал он.

Представитель президента в КСУ отметил, что разъяснения о порядке отстранения от должности судьи Конституционного Суда, размещенное на официальном сайте, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, какой есть статья 154 УПК.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

КСУ намерен провести спецзаседание в связи с этим.

Также в КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.