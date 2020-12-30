Прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Грицан заявил об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

Сегодняшнее заседание Высшего антикоррупционного суда началось с того, что новый прокурор Грицан, назначенный заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, заявил, что отзывает ходатайство об избрании меры пресечения Татарову в виде содержания под стражей, передает УНИАН.

Грицан объяснил это тем, что группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

После этого судья Тимур Хамзин удалился в комнату для совещаний для принятия решения по ходатайству.

Как сообщал ForUm, 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

Из-за этого высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения Татарову.

НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.