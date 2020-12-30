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Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №602/2020 от 29 декабря обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – сказано в сообщении.

Напомним, Сергийчук был назначен на должность председателя Черкасской ОГА 28 августа.

 
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