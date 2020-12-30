Отмена льготного тарифа на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч и установление единого тарифа на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39%, сообщает Экспертная платформа Национального банка Украины.

Отмечается, что для каждого домохозяйства, которое потребляет хотя бы 100 кВт-ч в месяц, такое изменение тарифа будет означать увеличение суммы в квитанции за электричество на 78 (100 х (1,68-0,9)) гривен. «В то же время психологическое ощущение такого повышения будет разным: для тех домов, где потребляют 100 кВт-ч в месяц, рост общей стоимости составляет 86,7%, а для домохозяйств с объемом потребления 500 кВт-ч платежка вырастет на 10,2%», – подчеркнули в НБУ.

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в 2019 году одно среднестатистическое домашнее хозяйство в Украине потребляло 165 кВт-ч. Переход на единый тариф значит для таких семей одномоментный рост платежа за электричество на 39,2% и кое-где потребность в больших субсидиям.

«Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на э/э увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта», – отметил в НБУ.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается между регионами Украины. «Скажем, в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а в восточном регионе – 0,731%. Зато в причерноморском и полесском регионах - 1,183% и 1,16% соответственно. Итак, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления тока домохозяйствами одинаковый по всей стране, но он не будет превышать 0,5 п.п», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.