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На территории Украины зафиксированы образцы вируса, который входит в глобальную генетическую линии В, происходящую из Китая, сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Вирусологическая референс-лаборатория Центра ЦОЗ, входящая в мировую лабораторную сети эпиднадзора по вопросам диагностики SARS-CoV-2, направляет ВОЗ образцы для дальнейшего подтверждения и секвенирования. Сейчас Центр имеет результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и Киева.

Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходящей из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности. Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

  • В1 - вирусы этой группы относятся к самой многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.
  • В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
  • В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.
  • В1.5 - вирусы этой группы относятся к самой многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.
  • В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Поскольку в последнее время приобретает особую важность отслеживание изменений в геноме вируса SARS-CoV-2, ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить объемы секвенирования, обмениваться данными об их последовательности на международном уровне и сообщать о случаях выявления одинаковых мутаций, которые являются предметом особого беспокойства. Странам Европейского региона, где фиксируют интенсивную передачу инфекции, необходимо удвоить свои усилия по контролю и профилактике инфекции, чтобы снизить распространение COVID-19. Именно поэтому с января 2021 референс-лаборатория ЦОС будет ежемесячно направлять репрезентативную выборку образцов материалов с целью их дальнейшего исследования.
ForUm

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