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Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания, сообщает пресс-служба Минобразования.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине.

В соответствии с регламентом КМУ, проект указа будет передан на подпись президенту Украины.

Проектом документа предусматривается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5000 гривен.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Напоминаем, регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно.
ForUm

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