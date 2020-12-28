Власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме Российской Федерации, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме Российской Федерации», - сказал он в интервью журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки.

«Работаем над тем, чтобы получить ее в ближайшее время», - сказал Ермак.

Как сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.