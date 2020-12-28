Украина начнет постепенно возвращаться к нормальному ритму жизни весной 2021 года — такой прогноз дал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24».

«У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021. — Ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем», — сказал он.

Ляшко также ответил, насколько реально появление новых штаммов.

«Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тыс. мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху — вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой», — сказал он.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.