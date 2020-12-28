Правоохранительные органы закрыли еще 6 производств в отношении высокопоставленных чиновников за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р / 2020. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Эти производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении следующих лиц:

Игорь Шкиря, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены)

Борис Филатов, Днепровский городской голова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

Ирина Завгородняя, ​​судья Конституционного суда Украины (не задекларировала авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу)

Андрей Павелко, народный депутат Украины VIII созыва (не задекларировал приобретение в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто «Bentley Continental», «Land Rover Range Rover», пользование квартирой).

Станислав Рычка, судья Заводского районного суда Днепродзержинска Днепропетровской области (не указал пользование женой квартирой, автомобиль жены и ее финансовые обязательства: не задекларировал доходы члена семьи в виде социальной помощи и подарка в виде квартир. Общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн. Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КСУ статью 366-1 УК признано неконституционным. Всего с мая 2020 НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно. Также остается заблокированной работа НАПК. Закон, который восстанавливает функции Агентства, до сих пор не вступил в силу.