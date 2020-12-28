Министерство юстиции Украины назвало самые редкие и самые распространенные имена детей в 2020 году.
Так, наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.
Среди девочек встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.
По данным Минюста, среди наиболее распространенных имен мальчиков – Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил и Дмитрий.
Среди женских имен наиболее популярные в 2020 году – Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия и Виктория.
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