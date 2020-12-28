В украинских больницах находятся более 25 тысяч пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«На прошлой неделе были госпитализированы 15 907 граждан, следовательно, общее количество (пациентов. - Ред.), которое находится в больницах, более 25 тысяч. Это люди или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением на COVID-19, но те, которым необходимо лечение именно в больнице», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.