В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

Агента ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО «Северодонецкое объединение «Азот», приговорили к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого «ЦСО МГБ ДНР» принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан на Луганщине. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетному комплексу «Нептун».

Также агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и тому подобное.

На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила бывший юрист облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 - террористической и диверсионной деятельности, 9 - посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 - шпионажа.

В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность.

Задокументировано нарушение норм международного права и досрочно прекращены аккредитации 5 иностранных дипломатов.

Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменен допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности. Также разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти и управления, в т.ч. секретоносителей.