Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.
По Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.
В ГосЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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