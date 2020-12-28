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Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.

По Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.

В ГосЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.  
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