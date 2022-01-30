В последние дни месяца – 30 и 31 января – в Украине прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, а в западных регионах местами 25 м/с, в Карпатах наиболее ветрено – 25-30 м/с и метели. На дорогах почти на всей территории страны – гололед.

О прогнозе погоды на ближайшие дни сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

https://apostrophe.ua/news/society/2022-01-30/v-ukrainu-idet-opasnaya-pogoda-s-moschnyimi-metelyami---nametet-do-151-sm-karta-pogodyi/257501

На следующей неделе на большей части территории слой снега будет 5-8 см, на севере – 10-20 см. В Черниговской области – до 22 см. В Карпатах – до 151 см.

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31 января

Ночью ожидается умеренный снег, а днем небольшой мокрый снег. Больше всего заснежит западную часть территорий, все остальные будут иметь переменную облачность. На юге Украины без существенных осадков в течение суток. Порывы ветра скоростью 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, вьюги. Температура в течение суток составит от -3 до +2 градусов, в южной части днем +1...+6 градусов. В Карпатах ночью и днем -6...-11 градусов.

1 февраля

В Карпатах ночью и на северо-востоке пройдет небольшой снег, а остальная территория останется без осадков. На дорогах будет гололедица. Преобладает юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха в Украине опустится до -2...-7 градусов мороза.

2-3 февраля

В западных регионах ожидается небольшой снег, в юго-восточных мокрый снег с дождем, а остальная территория останется без существенных осадков. Ночью температура опустится до отметок -3...-9 градусов, днем -3...+2 градуса. В Карпатах воздух ночью остынет до -6...-12, а днем его температура будет -2...-8 градусов.

Киев и Киевская область

31 января ночью будет идти умеренный, а днем небольшой мокрый снег. Возможны порывы ветра и метели. В течение суток столбик термометра будет колебаться от -3 до +2 градусов.

1 февраля сутки пройдут без существенных осадков, но на дорогах гололедица. Местами порывы ветра. Ночью температура воздуха составит -2...-7 градусов мороза. Днем от -3 до +2 градусов.

2-3 февраля в области и столице не прогнозируются существенные осадки. Столбик термометра ночью будет показывать -4...-9 мороза. В дневные часы 2 февраля температура от -3 до +2 градусов, а 3 февраля -1...-6 мороза.