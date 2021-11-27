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В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер. Температура днем составит от +4 до +14 градусов, пишет Багнет со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура воздуха составит:

на западе днем от +4 до +8, а ночью - от +2 до +4;

на севере днем от +5 до +9, а ночью - от +1 до +4;

на востоке днем от +5 до +7, а ночью - от-3 до +1;

на юге днем от +11 до +14, а ночью - от +7 до +9;

в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +3 до +5.

В столице сегодня также ожидаются дожди. Днем воздух прогреется от +7 до +11. Температура ночью составит - от +3 до +5.
ForUm

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