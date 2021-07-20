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Сегодня, 20 июля, в ряде регионов Украины ожидаются сильные дожди с грозами, местами град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

«По информации Укргидрометцентра, 20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ривненской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Также в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, 20 июля в Ривненской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

 
ForUm

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