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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что с президентом Владимиром Зеленским у него «абсолютно нормальные отношения».

Об этом Разумков сказал в интервью «Украинской правде».

«Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные», – заявил он.

Разумков уверяет, что с президентом у него нет конфликтов, а в ситуации с Конституционным судом «все заняли государственную позицию».

Спикер дал понять, что ровно относится к тому, что в рейтинге доверия украинцев оказался выше действующего президента. По его мнению «уровень доверия к любой власти идет по убыванию траектории. Это практика, которая есть не только в Украине, но и во всем мире».

Разумков заверил, что будет делать и дальше так, чтобы его уровень доверия «хотя бы не падал».
ForUm

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