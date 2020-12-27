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В двух округах немецкой Баварии отменили проведение вакцинации населения от коронавируса. Причиной этого стали возможные нарушения хранения вакцины.

Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

Так, проблемы с холодовой цепью - система постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках вакцины, были выявлены в округах Верхняя Франкония и Швабия.

«Сегодня прививок не будет», - сообщили в администрации Верхней Франконии. Местные власти планируют провести консультации с компанией-производителем вакцины BioNTech.

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech должна храниться при температуре в около минус 70 градусов Цельсия.

Напомним, с воскресенья, 27 декабря, в странах Европейского союза начался процесс вакцинации населения от коронавируса с помощью препарата Pfizer и BioNTech.
ForUm

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