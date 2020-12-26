Венгрия в субботу, 26 декабря, начала вакцинацию против COVID-19, за день до начала развертывания вакцинации в таких странах, как Франция и Германия. Об этом сообщает Reuters.

Первыми вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, ввели передовым работникам больниц столицы Будапешта. Первая партия доз позволит вакцинировать 4875 человек, сообщило государственное информационное агентство MTI.

Первой, кому сделали укол, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

Венгерская вакцинация началась за день до того, как другие страны, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию, планируют начать массовую вакцинацию.

Массовая вакцинация по всему Европейскому Союзу, где проживает почти 450 миллионов человек, станет решающим шагом на пути к прекращению пандемии, которая унесла жизни более 1,7 миллиона человек по всему миру, нанесла ущерб экономике и уничтожил предприятия и рабочие места.

Ранее сообщалось, что все государства Европейского Союза получили вакцины от коронавируса.