Премьер Чехии Андрей Бабиш получил дозу вакцины от коронавируса в прямом эфире в рамках масштабной программі вакцинации.
Об этом сообщает Novinky.cz.
«Этот год был худшим в нашей современной истории. Многие наши сограждане умерла от коронавируса. Вакцина — это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал премьер.
В прямом эфире, находясь в Центральном военном госпитале в Праге, премьер-министр сел в кресло и получил в правую руку дозу вакцины.
«Пока ничего не происходит, все в порядке», — прокомментировал Бабиш свои ощущения от вакцины.
Через несколько минут он покинул центр вакцинации. По словам врачей, теперь он должен находиться в состоянии покоя в течение 30 минут, как и все вакцинированные.
Одновременно с ним вакцину получила 95-летняя ветеранка Второй мировой войны Эмили Репикова.
Медицинский персонал и пожилые люди будут вакцинированы в первую очередь.
Напомним, в ЕС началась вакцинация от COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время