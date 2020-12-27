Премьер Чехии Андрей Бабиш получил дозу вакцины от коронавируса в прямом эфире в рамках масштабной программі вакцинации.

Об этом сообщает Novinky.cz.

«Этот год был худшим в нашей современной истории. Многие наши сограждане умерла от коронавируса. Вакцина — это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал премьер.

Он также напомнил, что весь Евросоюз начал вакцинацию в воскресенье, согласно предыдущей договоренности. Чехия получила 9750 доз от производителя Pfizer-BioNTech.

В прямом эфире, находясь в Центральном военном госпитале в Праге, премьер-министр сел в кресло и получил в правую руку дозу вакцины.

Через 21 день он, как и все, кто получил дозу, должны сделать повторную прививку.

«Пока ничего не происходит, все в порядке», — прокомментировал Бабиш свои ощущения от вакцины.

Через несколько минут он покинул центр вакцинации. По словам врачей, теперь он должен находиться в состоянии покоя в течение 30 минут, как и все вакцинированные.

Одновременно с ним вакцину получила 95-летняя ветеранка Второй мировой войны Эмили Репикова.

Медицинский персонал и пожилые люди будут вакцинированы в первую очередь.

Напомним, в ЕС началась вакцинация от COVID-19.