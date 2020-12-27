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Стоимость биткойна второй раз за день побила исторический максимум, превысив 26 тысяч долларов. На 04:00 по киевскому времени биткоин дорожает на 7,02 процента, до 26 546 долларов.

Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной биржи Coindesk.

В прошлый раз биткойн побил исторический максимум утром 26 декабря. Тогда его стоимость впервые превысила 25 тысяч долларов.

Сейчас инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику.

Также цену криптовалюты подстегивает общий позитив на новостях о том, что пандемию коронавируса удастся победить за счет появления эффективных вакцин.
ForUm

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