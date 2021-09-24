также в разделеМир
В Китае все операции с криптовалютами признали нелегальными 12
В Конгрессе США одобрили санкции против 35 россиян 12
Кандидат в канцлеры поддерживает запуск «Северного потока-2» 19
В РФ разбился вертолет ФСБ 29
Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения 20
В мире зафиксировали более 231 миллиона случаев COVID-19 13
В США уволенный мужчина устроил стрельбу в супермаркете 26
На Сардинии задержали бывшего лидера Каталонии 38
ЕС снова закрылся для въезда из Молдовы и Боснии 16
Нобелевский банкет снова отменяют из-за пандемии 9
ЕС может одобрить третью дозу вакцины от COVID-19 14
Трамп подал в суд на племянницу и NYT 16
В РФ нашли обломки пропавшего вчера самолета 20
Макрон согласился вернуть посла в США после разговора с Байденом 14
Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID 27
В ЕС решили ввести единый стандарт зарядок для всех гаджетов 79
В Польше исключили проведение референдума о выходе из ЕС 8
Талибы попросили ООН о возможности выступить перед мировыми лидерами 51

Биткойн дешевеет в пятницу на фоне заявления Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) о том, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории КНР.

«Коммерческая деятельность, связанная с криптовалютами, является незаконной», - заявил НБК.

Правительство КНР будет «решительно бороться с торговлей криптовалютами и сопутствующими финансовыми операциями, а также с неправомерными действиями, чтобы защитить собственность людей, а также поддержать экономический, финансовый и социальный порядок», - цитирует MarketWatch заявление китайского ЦБ.

Курс биткойна теряет в цене 7,8% на торгах в пятницу и составляет $41207, стоимость эфира (Ethereum) опустилась на 11%, до $2797.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
0
Теги