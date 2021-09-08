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Акции протеста, технические сбои и резкое падение стоимости биткойна ознаменовали первые сутки после принятия Сальвадором криптовалюты в качестве законного платежного средства, сообщает Укринформ.

Цена на биткойн во вторник упала до самого низкого уровня почти за месяц - с 52 000 долларов до менее 43 000 долларов. В результате этого Сальвадор потерял около 3 миллиона долларов.

Кроме того, такие платформы, как Apple и Huawei, не поддерживают местный цифровой кошелек Chivo, чьи серверы пришлось временно отключать из-за наплыва регистрации новых пользователей.

Более 1000 протестующих против биткойнов у здания Верховного суда зажигали фейерверки и жгли шины.

По мнению оппозиции, помимо финансовой нестабильности, внедрение биткойнов может способствовать незаконным денежным транзакциям в стране.

Как сообщалось, с 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре.

 
ForUm

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