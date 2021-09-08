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Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах», которым предусмотрено урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №3637 проголосовали 276 народных депутатов.

Законом предусмотрено комплексное урегулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определены права и обязанности участников рынка виртуальных активов, принципы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов.

Законом определено понятие «виртуальный актив», согласно которому, «виртуальный актив - нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав, имеет стоимость и выраженное совокупностью данных в электронной форме. Существование и оборотоспособность виртуального актива обеспечивается системой обеспечения оборота виртуальных активов. Виртуальный актив может удостоверять имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав.

Закон определяет сферу его применения, правовой режим виртуальных активов, участников рынка виртуальных активов, их права и обязанности, услуги по обмену виртуальных активов.

Законом установлены общие принципы государственного регулирования оборота виртуальных активов и органы, осуществляющие государственное регулирование в сфере оборота виртуальных активов,

Законом определены полномочия Национального банка Украины в сфере оборота виртуальных активов, полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в сфере оборота виртуальных активов, Государственного реестра поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Законом установлен контроль за исполнением законодательства в сфере оборота виртуальных активов, который осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оборота виртуальных активов, и другие государственные органы в пределах своих полномочий и в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, и ответственность поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Законом также определены общие принципы международного сотрудничества в сфере оборота виртуальных активов и полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере оборота виртуальных активов и порядок их реализации.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов. В частности, раздел III Гражданского кодекса дополнен главой 15.1 «Виртуальные активы».
ForUm

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