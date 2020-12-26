Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос предложил закрепить в законе возможность для призывников проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места проживания. Об этом он рассказал в интервью НВ.

Кривонос настаивает, что такая возможность должна быть закреплена в законопроекте О территориальной обороне.

По его словам, сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в основном «служба рабов».

«Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а, убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты», - сказал Кривонос.

Вместо этого Кривонос предлагает разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны без отрыва от дома и работы, проходить подготовку в выходные дни.

Кроме того, в законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую военную подготовку и служат в батальонах территориальной обороны, держать дома оружие.

«В течение первых трех лет человек, который не имеет абсолютно никакой подготовки - проходит обучение [в батальоне территориальной обороны по месту жительства в выходные дни] и получает в конце военно-учетную профессию, а потом еще два года он опять же за счет своих выходных - 45−48 суток в год - проходит службу, отдает то, что в него вложено. Это нормально? Нормально. Потому что мы должны получить от такого человека отдачу. Это достаточно мотивирует людей», - подчеркнул Кривонос.

Кроме того, в законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую военную подготовку и служат в батальонах территориальной обороны, держать дома оружие. Однако, оно должно хранится в сейфах под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства.