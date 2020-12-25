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Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если встреча советников лидеров «нормандского формата» и дальше будет затягиваться.

В интервью Фокусу Зеленский заявил, что может позвонить Путину: «он точно со мной пообщается».

На вопрос, почему не звонит, президент сказал, что «нет предмета для разговора». «Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», - пояснил Зеленский.

Он добавил, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) должна была состояться в декабре.

«Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не произойдет», - заявил Зеленский.

По его словам, после того, как эта встреча состоится, Украина будет готовить план урегулирования на Донбассе «со всеми датами». «Сложно, но движемся вперед. Это все план А», - сказал он.

Относительно «плана Б» Зеленский сказал: «Рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия».

Напомним, Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма будет большая война, и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
ForUm

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