По данным панафриканской организации здравоохранения Africa CDC, в Нигерии циркулирует еще одна, новая мутация коронавируса, которая отличается от остальных.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Blick.

Глава Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг считает, что этот штамм развился отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании.

Пока ученым удалось установить, что новый вариант вируса, обнаруженный в Нигерии, не имеет мутации N501Y, которая ответственна за его быстрое распространение, как это было в случае со штаммом в Великобритании. Однако в целом данных об этом виде коронавирусе пока мало, и его исследования продолжаются.

Согласно докладу исследователей из Нигерии, этот вариант был обнаружен в двух образцах, взятых у пациентов в августе и октябре. Насколько распространен новый вариант COVID-19 в Нигерии или других странах, пока неизвестно, однако Нкенгасонг подчеркнул, что мутации в таких вирусах не являются редкостью.

«Мы должны ожидать, что эти новые варианты будут появляться и в дальнейшем», - отметил он.

Сейчас исследователям известны несколько видов коронавируса с генетическими изменениями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отметила, что все вирусы со временем меняются.

Напомним, недавно в Британии обнаружили новый штамм коронавируса. В связи с этим более 40 стран перекрыли авиасообщение со страной.