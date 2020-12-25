Украина будет использовать все возможные пути для блокирования строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире «Украина 24», передает Украинская правда.

«Было заявление незаконной оккупационной «власти» Крыма по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект», - сказал министр.

Подконтрольная Кремлю власть оккупированного полуострова ранее заявила, что в следующем году начнет строительство соответствующей установки.

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе, утверждают крымские ученые. С конца августа на полуострове частично ввели графики подачи воды. Официальный Киев настаивает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.