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Обнародование записей разговоров председателя Конституционного суда Александра Тупицкого ставят под сомнение его пригодность к работе на этой должности, считает представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Такое мнение в комментарии нескольким медиа 24 декабря, передает Радио Свобода.

По данным Вениславского, разговоры председателя КСУ были записаны в рамках досудебного расследования и с соблюдением закона.

«Суд разрешил осуществлять негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господина Тупицкого вызвали для объявления о подозрении», - сказал он.

Вениславский также высказал мнение, что записи разговоров Тупицкого свидетельствуют о его несоответствии занятой должности.

«Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это высокие моральные качества, которых в таком случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того чтобы судьи Конституционного суда на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС», - сказал представитель президента.

Как сообщал ForUm, 24 декабря стало известно, что председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызывают на понедельник, 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Позже КСУ сообщил, что Тупицкий подготовил несколько ходатайств ОГП из-за этого вызова.

Накануне журналисты программы «Схемы» опубликовали разговоры председателя КСУ в расследовании «Пленки Тупицкого», которые могут свидетельствовать о его причастности к судейскому мошенничеству и получении взяток.

Судя по записям, председатель Конституционного суда в нынешней должности как районный судья Донецка в период 2006-2010 годов с помощью воздействия и знакомств в судейском корпусе участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

 
ForUm

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