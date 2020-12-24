Сегодня, 24 декабря, в Конституционный Суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 в Офис генерального прокурора для участия в процессуальном действии, сообщили в пресс-службе суда.

«В настоящее время председателем суда, учитывая полученную повестку, подготовлено ряд ходатайств в Офис генерального прокурора», - заявили в КСУ.

Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в ГБР.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил, что Тупицкий в 2018 году приобрел имущество на временно оккупированной территории Украины в соответствии с законодательством страны-агрессора, которое не задекларировал.

Сам Тупицкий заверил, что не внес в декларацию земельный участок в Крыму, потому что не знал, как это сделать в связи с оккупацией Россией полуострова, а аннексии он не признает.

Следователи Государственного бюро расследовании начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка во временно оккупированном Крыму, совершенного группой лиц, а также государственной измены, совершенной Тупицким

Кроме того, 21 декабря Схемы опубликовали аудиозаписи разговоров Тупицкого из материалов уголовного дела о незаконном завладении Зуевским энергомеханическим заводом, который остался на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В этом же деле подозревается бывший глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, который сейчас в розыске по другому делу.