Решение Офиса генерального прокурора о передаче расследованиях дела о хищениях имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины нет, заявляют в Офисе генпрокурора.

В ответе на запрос агентства Интерфакс-Украина пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что постановление об изменении подследственности расследования этого дела – о передаче из НАБУ в Службу безопасности Украины - было вынесено 23 декабря 2020 года заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко на основании решения Печерского суда.

«Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционную и кассационную инстанции. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено», - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

По информации ОГП, поскольку после изменения группы прокуроров в производстве возникли противоречия, «генпрокурором с целью устранения возможных сомнений в непредвзятости при принятии процессуальных решений было вынесено постановление об отводе от исполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом уголовном производстве». Таким образом, как поясняют в пресс-службе, полномочия были возложены на замгенпрокурора Алексея Симоненко, который и выполнил решение суда об изменении органа досудебного расследования».

В ответе Офисе генпрокурора значится, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а «размер предмета преступления в 250 тыс. грн» (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс. грн -ИФ) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

«Все решения принято Офисом генпрокурора на основании решения суда, и они основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства и Конституции Украины. Какого-либо вмешательства в законную деятельность и расследование уголовных производств НАБУ Офисом генпрокурора не осуществляется и не осуществлялось», - резюмируют в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.Из-за этого ему не смогли избрать меру пресечения.

НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.