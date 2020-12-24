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Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти, которую координировали из-за границы, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого «народовластия».

Во время санкционированных обысков изъяты магнитные носители информации, флэш-накопители, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.

В отдельных фигурантов изъято оружие.
ForUm

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