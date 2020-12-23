В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко проходит церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.

Гражданская панихида продлится с 9:00 до 13:00, сообщила пресс-служба горсовета.

Принять участие в ней могут все желающие при условии соблюдения карантинных мер (масочный режим и социальная дистанция).

Попрощаться с мэром Харькова приехали Вадим Новинский, Евгений Мураев, мэр Киева Виталий Кличко.

Также в церемонии прощания принимают участие родные и близкие Кернеса, секретарь горсовета Игорь Терехов, председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук, заместители городского головы, сотрудники горсовета, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, руководители организаций и учреждений, харьковчане. За соблюдением правопорядка следят сотрудники полиции.

Церемония прощания транслируется в прямом эфире на «7 канале» и в «YouTube».



Перед гражданской панихидой прошло отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.

В ночь на 17 декабря Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от COVID-19.