Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.
Апелляционные жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и гражданские истцы — семья итальянского фотографа Андреа Роккелли.
«В ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии», — написал Городецкий в Facebook.
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