Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против военнослужащих Украины якобы из-за прицельных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщается на сайте следкома, украинские военнослужащие 8 мая 2021 года «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка на Донбассе».

В результате обстрела мирный житель 1939 года рождения получил ранения и погиб.

Кроме того, 10 мая 2021 года украинские военнослужащие якобы произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Александровка Петровского района. В результате мирный житель 1972 года рождения получил ранения.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).