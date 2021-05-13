также в разделеОбщество
13 мая. Картина дня 15
Шкарлет став лауреатом премии «Академическое недостоинство года» 12
Полиция спустя 22 года извинилась за задержание жительницы Киевщины 12
В Украине теплеет, на востоке – жара 10
ГИЯРУ отрицает риск аварий на объекте «Укрытие» 9
В Минобороны развеяли мифы о питании в армии 15
В Центре ядерной и радиационной безопасности прокомментировали процессы на ЧАЭС 21
Инцидент с гибелью 8 млн пчел: Насекомые спустя сутки начали оживать 15
Беспилотник-разведчик «Лелека» поступил на вооружение ВСУ 17
Ляшко сказал, сколько было жалоб на побочные реакции после вакцинации 14
Ученые ожидают ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине 12
Украина в рамках обмена хочет вернуть из России около 100 человек 18
СБУ: Госорганы до сих пор зависимы от программного обеспечения из РФ 14
МАУ отменила все рейсы в/из Тель-Авива 13 мая 21
Суд признал за Украиной право собственности на аварийный танкер Delfi 22
Степанов рассказал, как бороться с «индийским» штаммом COVID-19 22
Готовивший теракт в Мариуполе агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы 14
В Украине увеличилось число кибератак в период скопления войск РФ у границ 12

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против военнослужащих Украины якобы из-за прицельных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщается на сайте следкома, украинские военнослужащие 8 мая 2021 года «произвели прицельный артиллерийский обстрел  из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в поселке шахты «Трудовская» Петровского района города Донецка на Донбассе».

В результате обстрела мирный житель 1939 года рождения получил ранения и погиб.

Кроме того, 10 мая 2021 года украинские военнослужащие якобы произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Александровка Петровского района. В результате мирный житель 1972 года рождения получил ранения.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги