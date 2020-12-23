Заместитель начальника одного из отделений Федеральной службы охраны РФ (ФСО) покончил с собой в Москве, начата доследственная проверка. Об этом сообщает ТАСС.
«Тело заместителя начальника одного из отделений ФСО, подполковника, было найдено у дома номер 7 по улице Цандера. Скорее всего, сотрудник спецслужбы покончил с собой», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в квартире покойного была найдена предсмертная записка, из которой следует, что офицер свел счеты с жизнью по личным причинам, не связанным со службой. «По факту инцидента СК Москвы начал доследственную проверку», - отметил источник.
Как сообщалось ранее, 30 ноября сотрудник ФСО, предположительно также по личным мотивам, совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля.
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