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Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. 

Украина вошла в первые пятнадцать стран в мировом рейтинге по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 22 декабря в стране зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив покидает занимаемую должность по собственному желанию.

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко на эту должность.

В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании, заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Национальный банк Украины прогнозирует риск невыполнения бюджета на 2021 год в части поступления доходов. 

Сегодня ночью ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко.

НБУ принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, повлекшем гибель украинского морпеха Ярослава Журавля.
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