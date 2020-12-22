В Украине по состоянию на 22 декабря зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1318 человек, летальных исходов – 232, выздоровели 14020 человек, осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).

За все время пандемии в Украине заболели - 979 506 человек, выздоровели 600 288 человек, летальных исходов - 16 897, проведено ПЦР-тестов - 5307601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 102282 случая;

Винницкая область - 21 145 случаев;

Волынская область - 31 138 случаев;

Днепропетровская область - 54 147 случаев;

Донецкая область - 32 760 случаев;

Житомирская область - 36 810 случаев;

Закарпатская область - 27 303 случая;

Запорожская область - 48 454 случая;

Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;

Киевская область - 54022 случая;

Кировоградская область - 7861 случай;

Луганская область - 8994 случая;

Львовская область - 57 401 случай;

Николаевская область - 27 479 случаев;

Одесская область - 65503 случая;

Полтавская область - 32 506 случаев;

Ривненская область - 38 920 случаев;

Сумская область - 38 321 случай;

Тернопольская область - 32 579 случаев;

Харьковская область - 65 652 случая;

Херсонская область - 15 973 случая;

Хмельницкая область - 36 840 случаев;

Черкасская область - 35 413 случаев;

Черновицкая область - 38 555 случаев;

Черниговская область - 27 358 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 декабря было зафиксировано 6545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.