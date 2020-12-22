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Украина вошла в первые пятнадцать стран в мировом рейтинге по количеству больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные собранной статистики университетом имени Джона Хопкинса, передает УНИАН.

По состоянию на 6:20 22 декабря Украина находится между Ираном и Перу. Всего в мире с начала пандемии обнаружили 77 343 652 инфицированных, из которых 43 606 882 удалось вылечить, а 1 702 293 умерли от осложнений.

Лидерами по количеству инфицированных остаются США (18 034 214), Индия (10 055 560), Бразилия (7 263 619), Россия (2 850 042), Франция (2 535 716), Соединенное Королевство (2 079 678) и Турция (2 043 704).

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.


 
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