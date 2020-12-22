Национальный банк Украины прогнозирует риск невыполнения бюджета на 2021 год в части поступления доходов. Об этом сказано в отчете о финансовой стабильности, опубликованном регулятором, передает УНИАН.

«Бюджет на 2021 год, несмотря на определенные доработки, построен на оптимистичных предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов (в том числе в части перечисления прибыли НБУ), что может потребовать внесения корректировок», - сказано в документе.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным: как в абсолютных (246,6 млрд грн), так и относительных показателях (около 5,5% от ВВП). В НБУ отмечают, что способность правительства его профинансировать напрямую зависит от доступа к займам на внешних рынках и займов от международных финансовых организаций. Чистый объем заимствований должен составлять 233,4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ.

«Привлечение столь значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возвращения иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета путем увеличение портфеля государственных ценных бумаг», - сказано в отчете.

В Нацбанке также видят высокие риски роста гарантированного государством долга. В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн. Это более чем втрое превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом, и может привести к существенным расходам по таким обязательствам в следующих бюджетных периодах, отмечается в отчете.

«Значительный дефицит бюджета второй год подряд обусловлен необходимостью поддержания экономики в условиях пандемии. Для этого стоит сделать фокус на целевых и относительно небольших по объему программах поддержки населения и бизнеса - предоставлении компенсаций малому и среднему бизнесу, портфельных гарантий, доступных кредитов по программе 5-7-9», - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ подчеркнули, что без сотрудничества с МВФ риски финансирования бюджета будут оставаться высокими. Так, по данным регулятора, в 2021-2022 годах Украине необходимо будет заплатить более 17 млрд долл. по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте, что эквивалентно около 65% международных резервов по состоянию на начало декабря.

«Накопленный объем резервов в сочетании с плавающим курсообразованием создают определенный запас прочности. Однако, чтобы не допустить появления значительных дисбалансов и расходования резервов, Украине нужно сохранять постоянный доступ к кредитам международных финансовых организаций и внешних частных рынков капитала», - говорится в документе.

Отмечается, что в декабре Украина получила 670,2 млн долл. от дополнительного размещения еврооблигаций и 623,5 млн евро по программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза, которые были направлены в бюджет. Дальнейшие поступления будут традиционно зависеть от выполнения Украиной своих обязательств в части проведения реформ.



Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.