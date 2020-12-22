Национальный банк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021), сообщает пресс-служба НБУ.

«Учитывая развертывание эпидемиологической ситуации, мы решили продолжить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой - позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий», - подчеркнул председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Банкам рекомендовано реструктуризировать кредиты заемщиков, подвергшихся финансовым трудностям от введения ограничительных мер и которые не могут обслуживать кредиты. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

до 30 апреля 2021 (включительно) для должников - физических лиц;

до 31 мая 2021 (включительно) для должников - юридических лиц.

Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать рисков потери банками капитала. Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию. Реструктуризацию рекомендуется проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики - юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы. Банки применяют к среднему и крупному бизнесу индивидуальный подход при реструктуризации с учетом отчетности и перспектив восстановления, к физическим лицам - оценку на портфельной основе (кроме ипотечного и автокредитования).

Также банкам разрешено:

не ухудшать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра - до 29 апреля 2021;

не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества - до 30 марта 2021;

не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета за 2020 и 2021 годы - до 4 января 2023 года.

В части реструктуризации задолженности производителей «зеленой» электроэнергии банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 (ранее - до 28 февраля).

В части управления проблемными активами банки вправе определить и установить в стратегии управления проблемными активами целевой уровень неработающих кредитов на 2021 год с учетом ожидаемых экономических последствий карантина и ограничений в краткосрочном периоде.

В части разработки и представления банками планов восстановления деятельности банкам разрешено:

проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии;

представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021;

не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

В части согласования кандидатов на руководящие должности в банках Национальный банк продолжит дистанционный режим тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в формате собеседования с кандидатами путем видеоконференции.